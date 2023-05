Inter-Milan, follie da euroderby: “OItre 500 mila richieste, sufficienti per 6 San Siro”

Follie da euroderby. Non c'è nessuno, ma proprio nessuno, disposto a perdersi la partita che vale una stagione, ma anche molto di più. Inter-Milan decide la prima finalista di questa edizione della Champions League e San Siro è preso d'assalto. All'Inter, infatti, come scrive la Gazzetta dello Sport, sono arrivate più di 500 mila richieste di biglietti:

"L’assalto alla biglietteria on line è stato massiccio, l’accesso ai link delle vendite è andato avanti senza sosta per oltre due settimane, al punto che i nerazzurri hanno calcolato che la richiesta generale di biglietti potrebbe aver addirittura superato le 500mila unità. Numeri da fantascienza, follie che soltanto un Euroderby con affaccio sulla finale di Champions poteva regalare".

"Facendo un conto approssimativo (ma poi neanche troppo, considerando la richiesta e la capacità effettiva del Meazza), non sarebbero stati sufficienti nemmeno sei stadi di San Siro piazzati uno accanto all’altro per soddisfare tutte le persone che hanno perso intere giornate in attesa del proprio turno, nella speranza di potersi accaparrare un tagliando per il derby più atteso".