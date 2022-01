Inter-Milan, date e fase per i biglietti del derby. Da martedì la vendita libera

Prosegue la vendita dei tagliandi per il derby tra Inter e Milan in programma sabato sera a San Siro alle ore 18

Andrea Della Sala

MILANO – L'Inter ha salutato gennaio con la vittoria sul Venezia e ora la sosta di campionato prolunga l'attesa in vista del Derby di Milano. La sfida tra Inter e Milan è in programma sabato 5 febbraio alle 18:00. È il derby, e basta questo. Ma è anche una partita fondamentale per il percorso stagionale della squadra di Inzaghi.

San Siro si tingerà di nerazzurro e sarà un’atmosfera comunque speciale nonostante il 50% di capienza dello stadio Giuseppe Meazza.

Vi aspettiamo a San Siro per spingere i ragazzi di Mister Inzaghi. Tutti insieme: Forza Inter!

Le fasi di prevendita hanno avuto inizio il 25 gennaio. Dall'1 febbraio sarà vendita libera.

I biglietti saranno venduti esclusivamente online su inter.it/tickets e in caso di eventuali restrizioni si avrà ovviamente diritto ad un rimborso completo.

ULTIMA FASE DI PREVENDITA | DA VENERDI 28 A LUNEDI 31 TUTTI I TITOLARI SIAMO NOI

L’ultima fase di prevendita è in corso e riguarda i titolari di tessera Siamo Noi valida, sottoscritta entro il 31 dicembre 2021 e con procedura di riconoscimento completata. Potranno usare il numero della tessera per accedere alla vendita e acquistare fino a 4 biglietti, per sé e per fino a massimo di altri tre accompagnatori (anche sprovvisti di tessera SiamoNoi).

VENDITA LIBERA | DA MARTEDÌ 1 FEBBRAIO

La vendita libera dei tagliandi residui inizierà alle ore 10:30 di martedì 1 febbraio esclusivamente online, su inter.it/tickets

SETTORE OSPITI

Il settore destinato ai tifosi ospiti, secondo anello blu, è riservato ai titolari di tessera del tifoso 'Cuore Rossonero'. Le modalità di vendita saranno stabilite dalla società AC Milan e rese disponibili sul sito www.acmilan.com. Il prezzo del settore ospiti è di 45 Euro ovvero, come da tradizionale accordo tra le società, lo stesso prezzo applicato alla tifoseria interista in occasione del Derby di andata.

DISPOSIZIONI GENERALI

Per agevolare le operazioni di afflusso, è richiesto ai tifosi di presentarsi agli ingressi con largo anticipo rispetto al calcio di inizio e si consiglia di esibire il Green Pass rafforzato in formato digitale per velocizzarne la lettura agli ingressi. Si ricorda infine che è obbligatorio l’utilizzo di una mascherina FFP2 per accedere allo stadio.