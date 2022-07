Inter, ultima chiamata per Milenkovic: ecco perché arriva la settimana decisiva

L’Inter continua a pensare a Nikola Milenkovic per rinforzare la difesa, ma solo in caso di addio di Milan Skriniar . I nerazzurri osservano con attenzione la situazione del centrale e all’orizzonte c’è una settimana decisiva per il suo futuro. Ne parla così Calciomercato.com, che fa il punto su Milenkovic in chiave Inter e non solo.

“Intanto la Fiorentina, forte del fatto che il giocatore - lui no - non ha fretta di andarsene ma aspetta la chiamata giusta, ha proposto un rinnovo triennale. Per questo la Fiorentina chiede al giocatore, all'Inter e a chiunque sia interessato al pari dei nerazzurri di portare un'offerta, (di cui per adesso non c'è neanche l'ombra) entro i primi giorni della prossima settimana, che sarà l'ultima senza partite di campionato. Altrimenti, le porte del mercato resteranno ancora una volta chiuse per Milenkovic, che a quel punto dovrà decidere se accettare il rinnovo oppure aspettare di svincolarsi e di potersi accordare con una nuova squadra nel 2023. E' questa una soluzione che l'Inter tiene in grande considerazione, con un occhio sempre rivolto al fronte Skriniar”, si legge.