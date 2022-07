Inter, nel 2023 possibile rivoluzione: tutti i nomi in scadenza. Attacco stravolto?

Il giugno del 2023 sarà un mese molto importante per l'Inter e per il suo futuro. Possibile, infatti, che arrivi la cessione eccellente prevista inizialmente per questa sessione di mercato, ma non solo. L'anno prossimo, infatti, i nerazzurri potrebbero essere costretti ad affrontare una vera e propria rivoluzione. Sono tanti, infatti, i nomi che vedono il loro contratto in scadenza fra 11 mesi. Dalla porta all'attacco, tante incognite per il domani interista. Andiamo a considerarle tutte: