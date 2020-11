Champions League: Inter-Real Madrid, dove vedere la partita in tv

Torna la Champions League e questa sera l’Inter si giocherà contro il Real Madrid gran parte della possibilità di tentare l’accesso alla fase finale della competizione europea. “Potrebbero bastare anche sette punti in tre partite” ha chiarito Antonio Conte ieri in conferenza, chiaro che l’obiettivo è quello di evitare maggiori preoccupazione e puntare al massimo.

Per farlo, i nerazzurri, dovranno battere Real Madrid e Shakthar in casa e poi giocarsi tutto in Germania contro la rivelazione Borussia Mönchengladbach.

Inter–Real Madrid verrà trasmessa in esclusiva da Sky Sport. Il match sarà visibile sui canali 201 e 252 del satellite (472 del digitale terrestre). Sarà possibile seguire la sfida di San Siro anche in streaming, grazie al sevizio Sky Go dedicato agli abbonati Sky, visibile su pc, smartphone e tablet.