Repubblica – L’Inter può respirare. Inzaghi ha detto due cose. Handanovic ha dimostrato…

"L’allenatore non ha fatto promesse, ma ha detto due cose. La prima, che vale per tutti: «La voglia di vincere ha superato la stanchezza». La seconda, riservata ai portieri: «Onana in due mesi mi ha dimostrato che può giocarsi il posto con un campione come Handanovic ». E ha chiarito così che la scelta di schierare Onana titolare anche in campionato (in Champions lo era già) non è una scelta irreversibile. Dal canto suo il capitano 38enne ha dimostrato di saper sopportare il ruolo infausto di vecchio saggio in panchina. Prima della partita ha conquistato applausi e abbracci rivolgendo ai compagni — e a Onana in particolare — un discorso motivazionale col cuore in mano. Per dichiarare guarita l’Inter, che in campionato vivacchia al settimo posto con 15 punti raccolti in nove partite, serviranno nuovi test e nuove analisi. Intanto però Inzaghi si gode il momento, e con lui tutto il mondo nerazzurro".