Inter, il gruppo è fondamentale: “A fine stagione ridiscussi questi tre contratti”

A fine campionato saranno probabilmente ridiscussi questi tre contratti, fondamentali in casa Inter soprattutto a livello di spogliatoio

Uno dei fattori che ha portato l'Inter a vincere dopo tanti anni è stata sicuramente la forza del gruppo. La squadra nerazzurra è infatti molto unita, con uno spogliatoio coeso e che viaggia tutto nella stessa direzione. E va in questo senso la decisione presa dalla società riportata da Il Giorno: "A fine campionato saranno probabilmente ridiscussi i contratti di Handanovic (potrebbe restare come dodicesimo), Ranocchia e D'Ambrosio, che a seconda di come andrà la seconda parte di stagione potrebbero allungare di un altro anno".