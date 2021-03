Inter-Sassuolo, dove vedere la partita dei nerazzurri sabato. Sky o Dazn?

L'Inter affronterà il Sassuolo al Meazza nella gara di sabato 20 marzo. Calcio d'inizio fissato per le ore 20.45

Redazione1908

Archiviata la parentesi di Torino, per l'Inter non è ancora arrivato il momento di tirare il fiato. I nerazzurri torneranno in campo nel weekend contro il Sassuolo al Meazza.

Una gara importante per la formazione nerazzurra con Antonio Conte che carica i suoi ragazzi per tenere il passo in campionato e non perdere punti sulle dirette concorrenti. Con il Milan a 9 lunghezze e la Juventus a 10 (in attesa del recupero contro il Napoli) i nerazzurri non possono concedersi distrazioni.

Quando si gioca e dove verrà trasmessa la partita Inter-Sassuolo?

Il match, che verrà giocato sabato 20 marzo e inizierà alle ore 20.45, vedrà scendere in campo due formazioni determinate e alla ricerca di punti importanti per raggiungere i propri obiettivi: i neroverdi hanno chiuso all'ottavo posto lo scorso campionato e vogliono sorprendere anche nella nuova annata, l'Inter ora è prima in classifica e ha 9 punti di vantaggio sul Milan secondo. Una gara, quella di San Siro, che sarà trasmessa in esclusiva da DAZN.

Come vedere Inter-Sassuolo e dove sarà trasmessa la gara

grazie all'avvio del canale DAZN1 sul canale 209

17 marzo 2021 (modifica il 17 marzo 2021 | 11:12) © RIPRODUZIONE RISERVATA

[an error occurred while processing this directive]