Champions League, Inter agli ottavi: le possibili avversarie dei nerazzurri

Si sono chiusi i gironi di Champions League: il quadro delle 16 qualificate agli ottavi di finale è ora completo. L'Inter ha chiuso al secondo posto il Gruppo C, quindi sfiderà una delle vincitrici degli altri gironi. Gli unici due incroci non possibili saranno quelli con il Bayern (già affrontato) e con il Napoli.

Il sorteggio si terrà lunedì novembre alle 12:00 a Nyon e sarà trasmesso in diretta su tutti i canali ufficiali Inter.

Il Napoli ha chiuso al primo posto (15 punti a pari con il Liverpool, ma miglior differenza reti negli scontri diretti): non potrà essere tra le avversarie dell'Inter.

La vittoria per 5-1 del Real sul Celtic permette alla squadra di Ancelotti di chiudere al primo posto davanti al Lipsia.

Il girone più combattuto per quanto riguarda il primo posto. Alla fine la spunta il Benfica: vincendo 6-1 sul campo del Maccabi Haifa la squadra portoghese chiude prima. 14 punti a pari con il Psg (che ha vinto 2-1 a Torino contro la Juventus). Benfica e Psg sono pari in punti, scontri diretti, differenza reti. A decidere la classifica i gol segnati in trasferta: a fare la differenza una sola rete, quella di Joao Mario che ha fissato il 6-1.