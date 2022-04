Libero – Inter, successo pesantissimo. Una vittoria che rilancia Inzaghi per lo scudetto

L'Inter espugna lo Juventus Stadium al termine di una partita brutta e nervosa ma ottiene tre punti fondamentali per la lotta al vertice

"Una vittoria per ritrovare entusiasmo e rilanciarsi nella corsa scudetto. L’Inter fa suo il derby d’Italia, passando 1-0 in casa della Juventus al termine di una partita nervosa, velenosa. Un successo, pesantissimo, che permette ai nerazzurri di portarsi a 3 punti dalla vetta occupata da Milan - con le stesse partite giocate (i rossoneri stasera affronteranno il Bologna, l’Inter dovrà recuperare la gara con gli emiliani) - e Napoli (che ha una partita in più)", analizza Libero.

"I nerazzurri, dunque, ritrovano una vittoria che mancava in casa della Juve addirittura dal 2012, quando con Stramaccioni in pan- china finì 3-1: fino a ieri, era anche l’unico successo interista negli ultimi 17 anni a Torino. Per dare continuità, sabato a San Siro arriverà il Verona. La Juve (che cade dopo 16 risultati utili consecutivi), invece, proverà a ritrovare il sorriso in casa del Cagliari, ma il quarto posto sembra al sicuro", aggiunge il quotidiano.