Andreolli: “Un anno dopo l’Inter è una squadra più matura. Thuram? Tutti vorrebbero…”

Marco Andreolli ha analizzato gli aspetti positivi della dispendiosa trasferta in Champions League contro la Real Sociedad: "Cosa ci portiamo a casa dalla trasferta di San Sebastian? Il carattere, la forza, la mentalità di questa squadra. Anche nelle difficoltà questo girone è complicato, tutte le gare in Europa sono complicate ma l'Inter è riuscita a tirare fuori la forza mentale. Nel finale la squadra è cresciuta e ha portato a casa un risultato importante e positivo. I ragazzi sono tornati a casa con questa consapevolezza, di non mollare mai fino alla fine. Sommer è stato decisivo in un paio di interventi, ha dimostrato le sue tante qualità atletiche e i suoi riflessi. Si è inserito subito molto bene e con grande personalità. Parla già quasi perfettamente la lingua. Ha affrontato tante gare importanti, mercoledì si è visto. È sempre costante, dà sicurezza a tutto il reparto. Pavard? Debutto più che positivo anche se non facile. Trovare subito le giuste distanze con i compagni non è mai semplice. È un giocatore di grande esperienza, di grande qualità dal punto di vista tattico. Un acquisto importante, questo. Carlos Augusto? L'avevamo visto in spezzoni di partita. Ci vuole un po' per sciogliere le gambe e vedere il giusto ritmo. Anche per lui è stato un primo tempo difficile e complicato. Ha fatto fatica l'Inter a ripartire e a occupare stabilmente la metà campo avversaria. Nel secondo tempo ha trovato più spazio e più fluidità di manovra".

Empoli-Inter

"Mi aspetto qualche cambio da parte di Inzaghi. Sfruttare tutte e 5 le sostituzioni sta diventando fondamentale. Vedremo i bisogni e le opportunità nel corso della gara. Sanchez? Non ha bisogno di rompere il ghiaccio. È forse il giocatore a cui devi lasciare più spazio per le qualità che ha. Lo devi lasciare libero, svaria tra attacco e centrocampo. Sa leggere dove trovare gli spazi. Prova la giocata difficile, quando riceve palla prova sempre a servire il compagno. Conosce perfettamente l'Inter, in determinate partite ti dà la giocata in più e può fare la differenza. Un anno fa in questo momento della stagione la gara con la Real Sociedad l'avrebbe sofferta in maniera diversa. Un anno dopo troviamo una squadra matura e più completa a livello mentale. Che supera le difficoltà a livello di gruppo. Turnover CL? I giocatori lo sanno bene. Ogni giocatore è qui per dare il massimo, per mettere in difficoltà l'allenatore. Ci sono tanti giocatori forti in tutti i ruoli. Questo fa bene al gruppo e all'allenatore. Nei momenti decisivi della stagione sai che tutti possono dare una mano. Lautaro-Thuram? La coppia che sta dando più certezze. Inzaghi sa meglio di tutti come stanno i giocatori dal punto di vista fisico. Frattesi? Giocatore importante e ragazzo serio. Ha dimostrato tanto del suo valore e di quello che può dare in questa serie A. Calhanoglu? Non so se con lui in campo a San Sebastian le cose sarebbero state diverse. L'approccio della squadra non è stato positivo. Lui ha grandi qualità ed è determinante. Sapere di averlo di nuovo in campo è una notizia importante. Thuram è un valore in più per questa squadra, non tutti gli allenatori possono contare su un giocatore così", ha concluso Andreolli a Inter TV.