Primo giorno di scuola per l'Inter di Simone Inzaghi, che oggi affronta il Genoa in trasferta. Sfida delicata su un campo caldo e difficile. Ecco come ne ha parlato, ai microfoni di Inter TV, Matteo Darmian: "Genoa motivato? Da parte nostra c'è grande voglia di ricominciare e di ripartire nel migliore dei modi. Sappiamo che sarà una partita difficile. L'anno scorso abbiamo testato questo campo e questa tifoseria, faremo di tutto per partire bene".