Inzaghi a Inter TV: “Sensi si meritava una serata così, Correa da valutare. Mi prendo…”

Le parole del tecnico nerazzurro a Inter TV

Simone Inzaghi ha commentato il passaggio del turno di Coppa Italia ai microfoni di Inter TV: "Correa? Purtroppo sarà da valutare nei prossimi giorni. L'unica nota stonata di questa serata. Vedremo nei prossimi giorni il problema che ha avuto. Penso che abbiamo fatto un ottimo primo tempo con un portiere che ha fatto due-tre parate difficilissime e a cui vanno fatti i complimenti. Ci siamo allungati, abbiamo perso un po' di lucidità. Abbiamo sofferto siamo andati sotto, abbiamo dovuto cambiare giocatori e modulo. I ragazzi hanno sofferto, ma non hanno mollato. Ranocchia? E' stato bravissimo a fare il gol del 2-2. Li ha sempre fatti i suoi gol. Non abbiamo mollato, abbiamo recuperato una partita molto importante. Sensi si meritava una serata del genere. Le qualità di Sensi non le scopriamo certo oggi. Si meritava una serata così, ci ha aiutato a passare il turno. Il rammarico è il primo tempo. Dovevamo fare qualche gol in più. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo. Una volta subito il pari, ci siamo allungati e conosciamo la bravura dell'Empoli negli spazi. Mi prendo la grande reazione che ha avuto la squadra".