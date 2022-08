Inzaghi a Inter TV: “Fa male perdere così, dovevamo crederci di più e far girare…”

Simone Inzaghi ha commentato la sconfitta contro la Lazio ai microfoni di Inter TV: "Fa male perdere così, assolutamente. La squadra doveva avere più determinazione e cattiveria. La Lazio dopo l'1-1 è stata più brava a crederci. Negli ultimi venti minuti avremmo dovuto fare di più. Risultato troppo severo? Questo è quello che dice il campo. Abbiamo cercato di giocare come l'avevamo preparata, la Lazio ci ha creduto di più di noi. Dovremo essere bravi ad analizzare la sconfitta e ripartire subito. Cosa manca? Un po' di condizione manca, sappiamo che dobbiamo trovare forza in tutti gli uomini e di volta in volta sceglierò gli uomini migliori. Ci siamo intestarditi sull'imbucata centrale? La Lazio ha fatto una grandissima partita ci ha creduto fino alla fine. Squadra di valore che può mettere in difficoltà tutte le avversarie. Dovevamo crederci di più e far girare gli episodi dalla nostra parte".