Il ct dell'Italia ruoterà le forze in vista delle prossime amichevoli. Questa 4-2-3-1 con Dimarco e Bastoni pronti dal 1'

Tempo di prove per Spalletti . Il ct dell'Italia ruoterà le forze in vista delle prossime amichevoli. Questa sera gli azzurri affronteranno la Turchia di Montella. Nella formazione dell'Italia, che probabilmente inizierà la gara con un 4-2-3-1 ci saranno due giocatori dell'Inter titolari. Dimarco a sinistra e Bastoni centrale di difesa.

Gli altri due nerazzurri partiranno invece dalla panchina: Darmian e Frattesi. E troveranno, molto probabilmente, spazio a gara in corso e nella prossima uscita della Nazionale. Barella out per un affaticamento.