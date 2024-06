Italia-Turchia, Spalletti favorito su Montella: In quota il gol di Calhanoglu…

Il countdown per l'esordio dell'Italia a Euro 2024 scorre. Se per l'esordio azzurro in Germania toccherà aspettare ancora una decina di giorni, per vedere la Nazionale in campo l'appuntamento è già fissato a domani. Allo stadio Dall'Ara di Bologna andrà infatti in scena l'amichevole contro la Turchia, impegnata nel gruppo F. Secondo gli analisti di 888sport e Betflag prevale il segno «1», quotato fra 1,57 e 1,60 contro il «2» a 5,75 e il pareggio a 3,80.