Jacobelli: “L’Inter ha riaccolto Lukaku senza cedere i big. Il messaggio di Spalletti…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Xavier Jacobelli ha analizzato le dichiarazioni di Spalletti (" La riduzione degli ingaggi non ci consente manovre da top club" ) e ha fatto un commento sul mercato di Milan e Inter. "Il messaggio di Spalletti è di realismo per mettere in chiaro gli obiettivi. Se cambi così tanto la squadra non puoi aspettarti gli stessi risultati, specialmente se tu rivoluzioni e gli altri ritoccano senza cedere i propri pezzi importanti".

"Il Milan ha preso un giocatore importante come De Ketelaere, l’Inter ha riaccolto Lukaku senza cedere i big, anche la Lazio che ha compiuto sette acquisti seguendo direttamente le indicazioni di Sarri. È un peccato che Mertens non sia rimasto a Napoli, non capisco perché non sia stato possibile trovare un accordo per un’altra stagione. La famiglia Mertens sta lanciando continui messaggi d’amore al Napoli, è un peccato pensare che non possa rimanere alla maglia azzurra".