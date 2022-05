Juve-Inter, la finale di Coppa Italia manca dal 1965: tutti i precedenti

Ci siamo, manca sempre meno al fischio d’inizio di Juventus-Inter. Ecco i precedenti tra le formazioni in finale di Coppa Italia

"Juve e Inter non si trovano di fronte nella finale del trofeo nazionale dal 1965 (1-0 a Roma, rete di Menichetti che stese il Mago Herrera) e quello di stasera è solo il terzo incrocio nell’ultimo atto nella manifestazione: in entrambi i precedenti si è imposta la Signora che ha il doppio delle Coppe Italia (14) degli avversari (7). Il club degli Agnelli è alla ventunesima finale, l’Inter alla quattordicesima. Chiellini, verosimilmente all’ultima grande recita con la Juventus, ha già alzato 5 volte la Coppa Italia e in caso di nuovo trionfo raggiungerà al primo posto della speciale graduatoria Mancini e Buffon. Aria di saluti anche per Dybala, che vorrebbe accendere il suo talento per farsi rimpiangere, e per almeno uno dei big nerazzurri (Martinez? Bastoni? Skriniar?: dipenderà dalle offerte di mercato). La serata da ricordare però sarà un po’ per tutti perché Juventus-Inter non è mai una partita banale. Figuratevi se in finale di Coppa Italia e in un Olimpico esaurito”, si legge.