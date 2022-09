Juventus, Arrivabene: “Scudetto? Lotteremo sempre. Paura di nessuno”

Maurizio Arrivabene, amministratore delegato della Juventus, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del calcio d'inizio della gara con la Fiorentina. Queste le sue considerazioni: "Siamo sicuramente cresciuti altrimenti non avremmo fatto certe operazioni di mercato. La partenza è stata un po' a singhiozzo per tutti. Le scelte che vengono fatte oggi per quanto riguarda la formazione, compreso Vlahovic, sono corrette visto che giocheremo contro il PSG in Champions. Dovremo avere grande rispetto della Fiorentina ma è sempre meglio tenere qualche cartuccia in tasca.

Scudetto? Se sei un giocatore della Juventus devi lottare sempre, indipendentemente dallo Scudetto, con la stessa cattiveria, con la stessa convinzione in Coppa Italia, devi lottare così in campionato e in Champions. Lo spirito nostro deve essere quello di andare in campo avendo rispetto di tutti, ma paura di nessuno. Quello è l'atteggiamento giusto dietro a una società che deve essere unita a livello di dirigenti, con l'allenatore, la squadra e con i tifosi, che sono diventati il nostro dodicesimo uomo. Ronaldo fatica a trovare squadre? Dispiace per lui, non sarà una bella situazione, ma non è più un nostro problema".