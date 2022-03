GdS – Lautaro, domani tampone per uscire dall’isolamento e tornare sul campo

L'Inter e Simone Inzaghi aspettano il ritorno di Lautaro Martinez ad Appiano Gentile. Saranno decisive le prossime ore per il Toro

L'Inter e Simone Inzaghi aspettano il ritorno di Lautaro Martinez ad Appiano Gentile. Saranno decisive le prossime ore per il Toro, che ha saltato gli impegni con la sua Argentina per la positività al Covid-19. Ecco quanto evidenziato dalla Gazzetta dello Sport: “I giocatori rimasti a Milano sono già settati sulla partitissima di domenica prossima contro la Juve: Lautaro Martinez domani effettuerà il tampone per uscire dall’isolamento e riprendere gli allenamenti”, si legge.