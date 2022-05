CdS – Lautaro si lega a Milano, ma addio non è da escludere. Previsioni inutili

Il giocatore aprirà, con la compagna, un locale in centro a Milano. Per il giornale un segnale ma non una certezza sul futuro

Eva A. Provenzano

Non basta per dare per scontata la sua presenza nella rosa della prossima stagione, ma la notizia che Lautaro Martinez - insieme alla compagna e al suo suocero - stia aprendo un ristorante a Milano, viene colto come un segnale. Un segnale, sicuramente, dato da un calciatore che si sta legando alla città non solo da un punto di vista calcistico (se si considera che ha anche firmato un lungo contratto con l'Inter). Il Corriere dello Sport però scrive: "Significa che non se ne andrà? Inutile fare previsioni, perché gli scenari di mercato sono infiniti e, soprattutto, il club nerazzurro si trova davanti ad un’altra estate di passione, con una campagna di trasferimenti da chiudere con un attivo di 60-70 milioni e la necessità di dare una sforbiciata del 10-15% al monte ingaggio".

L'argentino resta quindi tra i possibili partenti - secondo il CdS - ma tutto dipenderà dalle offerte che arriveranno all'Inter. Per lui non verrà presa in considerazione un'offerta sotto i 70-80 mln. Ma per ora non sono arrivate offerte. Due anni fa sembrava praticamente fatta con il Barcellona e anche nella scorsa stagione sembrava proprio lui l'uomo destinato a lasciare il club nerazzurro. Poi arrivò il Chelsea con l'offerta per Lukaku. Il Barça sembra puntare su Lewandowski, il Real andrà dritto su Mbappé, in Spagna ci sarà da capire quali sono le intenzioni dell'Atletico Madrid. E poi ci sono le sirene dalla Premier League "ma quel calcio non sembra accendere particolari entusiasmi nel “Toro”.

(Fonte: Corriere dello Sport)