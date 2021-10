LIVEBLOG / Lazio-Inter, nerazzurri scatenati dopo il gol: “Ivan il terribile

Dopo la pausa per le gare delle Nazionali, l'Inter affronta la Lazio all'Olimpico: i supporter nerazzurri si scatenano sul web

Si torna in campo in Serie A e per Inzaghi c'è il grande ritorno contro la sua ex squadra, la Lazio. I tifosi dell'Inter non vedono l'ora di rivedere i nerazzurri in campo e si stanno scatenando sui social, ansiosi di riprendere il cammino in campionato con una vittoria. Ecco le reazioni e i commenti sui social dei tifosi dell'Inter: