Libero – Inter e Milan, turno da posta del cuore: sfida al passato senza pietà

Nerazzurri e rossoneri in campo tra poche ore contro due ex che hanno scritto pagine gloriose nei rispettivi club

Questo turno di campionato porta con sé un carico di romanticismo non indifferente. Inter e Milan affrontano rispettivamente Thiago Motta e Shevchenko, due ex che hanno scritto pagine gloriose della loro storia. Su questo si sofferma il focus di Libero: "L’infrasettimanale di Inter e Milan è una puntata della posta del cuore. Incrociano entrambe il loro glorioso passato, dopo aver resistito alla tentazione di tornare tra le sue braccia nel momento di difficoltà".

A tal proposito: "Durante gli anni di crisi post-Moratti e post-Berlusconi, Inter e Milan avrebbero potuto rievocare le pagine più gloriose della loro storia recente, affidandosi ai protagonisti dell’ultima Champions nerazzurra (2010) e della penultima rossonera (2003: nel 2006/07 era già passato al Chelsea). Invece hanno avuto il cinismo necessario per scegliere persone estranee ma in quel momento ideali come Spalletti e poi Conte e poi Inzaghi per l’Inter e Pioli per rimediare al traumatico passaggio con Giampaolo nel post-Gattuso (una delle poche eccezioni: vedi le difficoltà con Brocchi) in casa Milan. E ora sfidano il loro passato senza pietà alcuna".