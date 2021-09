LIVE, Shakthar-Inter 0-0: gara equilibrata, due occasioni per i nerazzurri

Seconda gara del girone di qualificazione di Champions League. I nerazzurri affrontano in Ucraina lo Shakthar di De Zerbi

60° - Palla dentro di Patick per Ismaily che di punta non riesce a crossare mettendo oltre la linea di fondo

58° - Più reattivo lo Shakthar in questa ripresa, Inter frastornata che non riesce a costruire trame offensive degne di nota

52° - Nerazzurri in affanno e Shakthar in fiducia. Ora la squadra di De Zerbi guadagna metri e chiude l'Inter nella propria metà campo

19-50 - SQUADRE IN CAMPO, AL VIA LA RIPRESA

29° - Chance per l'Inter, lancio di Brozovic per Lautaro che entra in area, si accentra e tira, conclusione fuori di pochissimo. Viene segnalata però posizione di fuorigioco del Toro

18° - Isamily prova l'incursione in area, bene Dumfries in copertura a favorire Handanovic

6° - Ci prova l'Inter in percussione con Dumfries, palla dentro per Dzeko, ripiega bene la retroguardia ucraina

KIEV - Non sarà una gara da dentro-fuori, nessuna ultima spiaggia, nessun allarme, però Simone Inzaghi, i giocatori, la società e soprattutto i tifosi, aspettano una svolta. In terra ucraina i nerazzurri affrontano lo Shakthar allenato da Roberto De Zerbi. Conta solo vincere per l'Inter, perchè questo è quello che il blasone del club impone e l'Inter è determinata nel voler portare a casa il risultato positivo. Il tecnico interista lancia dal primo minuto Dumfries con Dimarco sul fronte sinistro e Vecino in mezzo al campo al posto di Calhanoglu. In attacco Lautaro e Dzeko con la difesa confermatissima.