Lukaku chiede perdono? Risposta secca dall’Inter: “Questa volta è finita”

“La risposta, da Milano, secca: «No, stavolta è finita». L’accordo col Chelsea c’era, il voltafaccia del bomber ha lasciato il segno. Pesano i due giorni in cui Big Rom ha fatto perdere le sue tracce, non rispondeva al telefono. Pesano soprattutto i contatti con Juventus e Milan, le rivali di sempre, avvenuti anche a stagione in corso. Tradimento, la parola usata dai tifosi per allontanare il ricordo del loro attaccante, usata dall’Inter per spiegarsi il voltafaccia di Romelu. Cercato, aspettato, ora allontanato. Troppo imprevedibile e legato ai consigli ondivaghi di mamma Adolphine. Ma i milioni dell’Arabia non lo stuzzicano, e il Chelsea lo ha messo fuori rosa. L’Inter dice di non avere dubbi, porta ormai chiusa. Eppure il mercato è lungo, e le alternative (Morata dell’Atletico e Balogun dell’Arsenal su tutti) non convincono appieno”, precisa il quotidiano.