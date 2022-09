Lukaku, conto alla rovescia iniziato. Con la Roma vuole mandare un messaggio forte

Il centravanti dell'Inter sta per rientrare e la prossima settimana tornerà a lavorare col resto della squadra in vista della ripresa

Il conto alla rovescia è iniziato. Stanco di guardare i compagni, Lukaku è pronto a riprendersi il posto al centro dell'attacco. L'ora del rientro sta per arrivare, finora solo 227' in campionato. La prima esultanza a San Siro è rinviata, finora un assist contro lo Spezia. Inzaghi si aggrappa a lui per ripartire dopo 3 sconfitte in 7 partite.