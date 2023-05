Inter, Lukaku ha ritrovato la vena: “Ora sente completa fiducia attorno a sé”

Come scrive la Gazzetta dello Sport, il belga ora sente completa fiducia attorno a sé:

"Di sicuro il belga ha confermato la vena finalmente ritrovata: è la vecchia onnipotenza fisica che si scatena sul malcapitato marcatore di turno, che va di pari passo alla fiducia che adesso sente attorno a sé. «Più che vivere i gol come un regalo per il mio compleanno, sono felice per aver vinto una partita importante visto che il Sassuolo ci dà sempre molto fastidio qui a San Siro - ha festeggiato il belga -. Il mister ci ha spiegato l’importanza di questo match-point. Stiamo giocando bene e dobbiamo continuare così»".