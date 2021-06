Maehle e Olsen: “Eriksen? Bello vederlo di persona”. “Ora potremo concentrarci”

I due giocatori della Serie A sono compagni e connazionale del centrocampista dell'Inter

Prima di tornare a casa dalla famiglia, Eriksen ha fatto una sorpresa ai suoi compagni nel ritiro della Danimarca. Joakim Maehle, difensore dell'Atalanta e suo compagno in Nazionale, ha detto: «Era con i figli e ha pranzato con noi. È stato emozionante rivederlo perché l'ultima volta che l'abbiamo visto era sdraiato lì sul campo mentre tentavano di salvarlo. Sapevamo che Christian stava bene, ma è completamente diverso vederlo di persona».

Di lui e del suo arrivo in ritiro ha parlato anche Andreas Skov Olsen, attaccante del Bologna e connazionale del centrocampista dell'Inter, ha sottolineato: «È stato così bello vederlo già in piedi proprio di fronte a noi. Per noi è importante sapere che Christian sta bene così possiamo concentrarci sul resto del torneo».