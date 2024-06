L'obiettivo di Oaktree è quello di far crescere il valore dell'Inter. La nuova proprietà, prima di pensare a una cessione del club, vuol far crescere il brand nerazzurro. Per questo ha dato ordine di cercare nuovi sponsor e di spingere al massimo con ogni operazione di marketing. Compreso il lancio della nuova maglia, con la seconda stella.

"Da un variegato universo di iniziative e prodotti legati al nuovo tricolore ci si aspetta una cinquantina di milioni. E si aggiunge un’attenzione enorme alla maglia bistellata. Il lancio concordato con Nike sarà per la prima amichevole della nuova annata, ma i calcoli sulla divisa già richiestissima sono presto fatti. L’Inter ha previsto per la stagione in corso una vendita (solo dai propri canali) di 150mila unità che daranno un fatturato di circa 17,5 milioni, mentre per la divisa con lo “scudo” 2024-25 la stima è di circa 200 mila unità e 25 milioni", analizza La Gazzetta dello Sport.