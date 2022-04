Marangon: “Scudetto? La spunterà l’Inter. Napoli? Spalletti non vincente”

Il punto di vista dell'ex calciatore a proposito della lotta al vertice in Serie A dopo l'ultimo turno di campionato

Luciano Marangon , ex calciatore, è intervenuto durante la trasmissione Maracanà a TMW Radio per commentare vari temi della Serie A.

"Spalletti non è un allenatore vincente, lo dimostra la sua storia. Si vede nel fatto che ogni volta che c’è un po' di pressione non riesce a gestirla. Secondo me la rosa del Napoli è anche la più forte. Tutto questo equilibrio è dato comunque da un basso livello, se ci fosse stata la Juventus degli scorsi anni il campionato sarebbe già chiuso. Il problema non è la piazza, anzi la piazza è il dodicesimo uomo in campo. Il tifoso napoletano è sempre accanto alla squadra. Secondo me la colpa dell’allenatore, se questa rosa l’avesse avuta Ancelotti sarebbe stato 10 punti davanti alle milanesi".