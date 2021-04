Marani: “Rosa Juve nettamente superiore, ma vedo una grande crescita dell’Inter”

Il giornalista ha parlato a Sky Sport poco prima della sfida di questa sera tra Inter e Sassuolo

"Scelta seria del Sassuolo di non schierare gli azzurri, ha anticipato un problema supplendo al ruolo delle Asl, ha fatto Asl da solo. Ha prevalso il grande realismo, l'Inter non poteva andare avanti come all'inizio, prendeva troppi gol. Lo spartiacque è la partita col Sassuolo dell'andata. L'Inter è cambiata, è passata a meno del 50% del possesso. Lascia l'iniziativa, ma è il secondo attacco, ha inserito qualità. A me le giocate di Lautaro e Lukaku divertono. Continuo a vedere una grande crescita da parte dell'Inter. I nerazzurri hanno mangiato 20 punti alla Juve dallo scorso anno, rosa Juve nettamente più forte dell'Inter. Ha una serie di alternative, ma non vedo nessuno superiore rispetto allo scorso anno. Barella non era così, lo è diventato con Conte, Bastoni esploso col tecnico, Brozovic diventato un regista continuo. Prendiamo qualsiasi parametro da monte ingaggi a tutto... qualsiasi valore, Juve superiore all'Inter".