Marani: “Scudetto pesantissimo. Conte giusto che pretenda, non accetta depotenziamento”

Il giornalista ha parlato dell'incontro che ci sarà tra il tecnico e il presidente dell'Inter in cui si stabilirà il futuro della squadra

"In questo momento nessuno sa qual è lo scenario. L'impressione è che Conte possa andare via se il progetto non corrisponde alle sue aspettative. Scudetto pesantissimo, ha vinto in mezzo alle difficoltà. Ha fondate motivazioni per pretendere. Lukaku, Lautaro, Barella e Bastoni sono imprescindibili, non può esserci depotenziamento. Ha diritto ad avere una grande squadra. Dopo questo incontro ci sarà un bel giro di panchine".