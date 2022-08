Marinelli: “Esperienza fantastica negli Stati Uniti. Vogliamo fare meglio in questa stagione”

Intervistata da Tuttosport, la calciatrice dell'Inter Gloria Marinelli ha parlato della nuova stagione che sta per partire e della tournée in Usa delle nerazzurre:

«Sono rimasta a bocca aperta. L’ho scoperto da una mia compagna, non ci credevo. Appena ci hanno dato la conferma ho iniziato a preparare la borsa, che infatti era pronta una settimana prima della partenza. Mi ritengo molto fortunata a fare parte di un club che ci permette di fare questa esperienza, non capita a tutti e penso che questo sottolinei quanto il club ci tenga, prima di tutto al settore femminile, ma anche al farci conoscere al di fuori dell’Italia e dell’Europa».

«Bellissima. Per l’esperienza in sé, per aver potuto confrontarci con persone che hanno una mentalità molto diversa dalla nostra, perché abbiamo anche giocato contro una grande squadra, il Chivas che è campione del Messico, e abbiamo pure vinto, con tutto che loro sono già nel pieno della stagione».

«Una squadra che vuole crescere e migliorare rispetto alla passata annata. Vogliamo fare meglio dal punto di vista della classifica, ma anche della squadra, del gioco. Puntiamo sulla crescita, del gruppo e individuale per andare sempre più in alto».

Da veterana della formazione: in cosa è cresciuta di più l’Inter in questi anni?

«Nel modo di stare in campo. C’è più organizzazione, siamo messe meglio in campo e sappiamo cosa fare per dare sempre il cento per cento in ogni gara».