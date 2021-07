Marotta: “Inter tornata dove mancava da anni grazie a Conte e al club”

L'ad dell'Inter ha parlato a Sportitalia del mercato del club nerazzurro e delle prossime mosse della squadra di Inzaghi

L'ad dell'Inter Beppe Marotta ha parlato a Sportitalia delle prossime mosse della squadra di Inzaghi in diretta da Venezia dove ha ricevuto un importante premio:

"Sono felice di ricevere questo premio proprio a Venezia. Nuovo corso Juve? "La proprietà è ormai un secolo che ha le redini di questo club e gli avvicendamenti dirigenziali fanno parte del calcio. Adesso ci sarà il giudizio del campo che dovrà esprimere una valutazione importante. Gap colmato con Allegri? L'Inter negli ultimi anni grazie all'apporto della società e di Conte è cresciuta e si è ricollocata dove mancava da parecchi anni. Dobbiamo cercare di rimanere in questo posizionamento per dare gioie ai tifosi che ci hanno seguito in questo anno particolare. Giocare negli stadi senza pubblico è una mancanza straordinaria che si è sentita moltissimo".