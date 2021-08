Mentana: “L’addio di Lukaku dispiace, Inzaghi buon tecnico. Suning? Sapevo che…”

In un intervento a Tuttocampo.it, Enrico Mentana, direttore del TgLa7 e noto tifoso dell'Inter, ha commentato le ultime vicende di mercato

"Da tifoso dell'Inter non fa piacere. E' stato il capocannoniere della squadra che ha vinto lo scudetto. E' brutto, però penso..., avendo una certa età, ho visto andar via Ronaldo il fenomeno ho visto andar Vieri, ho visto andar via Ibrahimovic, ho visto andar via Karl-Heinz Rummenigge, ci può stare, può succedere. E' anche questo il calcio, ma non per questo smetterò di tifare Inter. Bisogna vedere, abbiamo un buon tecnico, Inzaghi, abbiamo Lautaro e si può sperare che loro e con chi arriverà si possa far bene. Sapevamo che andavamo incontro a una stagione difficile per per via dei problemi economici dei proprietari e vediamo cosa succederà".