Messi: “Rabbia per il rigore, ma la squadra è stata più forte. Con Australia molto difficile”

"Con rabbia per aver sbagliato il rigore, ma la squadra è uscita più forte dopo quel mio errore. Sapevamo che una volta entrato il primo gol, la partita sarebbe cambiata. La partita precedente ci ha dato molta tranquillità e siamo scesi in campo pensando di dover vincere. La partita contro l'Australia sarà molto difficile. Chiunque batte chiunque, tutto è molto equilibrato. Dobbiamo preparare la partita nel migliore dei modi, come facciamo sempre.Dobbiamo essere calmi e giocare partita dopo partita. Ora inizia un altro Mondiale e speriamo di poter continuare a mantenere quello che abbiamo fatto oggi".