Mirabelli: “Rinnovo Donnarumma? Trattativa già finita male. Il Milan…”

Le considerazioni dell'ex dirigente rossonero a proposito del rinnovo di contratto del giovane portiere

“Indipendentemente da come andrà a finire è già finita male. È un patrimonio del Milan, se arrivi a trattare alla fine ti fai male”. Questo il pensiero di Massimiliano Mirabelli, ex dirigente rossonero, a proposito della trattativa per il rinnovo di Gigio Donnarumma. Il portiere non è ancora sicuro del suo futuro.