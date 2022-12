Modric: “L’Argentina meritava, ma rigore inesistente. Spero che Messi vinca il Mondiale”

Al termine della gara persa 3-0 contro l'Argentina, Luka Modric ha parlato in mixed zone. Il centrocampista si è congratulato con la squadra di Scaloni, ma contesta il rigore che ha sbloccato la gara. "Sfortunatamente c'è stata una sconfitta. Dobbiamo congratularci con l'Argentina. Quando guardi l'intera partita, meritavano di essere in finale, sono stati migliori. Purtroppo non siamo in finale e dobbiamo recuperare bene per la partita per il terzo posto di sabato, soprattutto mentalmente e provare a vincere. Secondo me non c'era il calcio di rigore, è inesistente. Questo ha cambiato la gara. Abbiamo giocato bene fino ad allora. Abbiamo controllato la partita, ci è mancato qualcosa davanti per essere più pericolosi, ma fino a quel momento, fino a quel rigore, non ci hanno creato problemi".