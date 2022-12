Mondiale, freddo da aria condizionata: Rabiot-Upamecano a rischio per Francia-Marocco

A causa di un raffreddamento dovuto all'aria condizionata, i giocatori francesi Rabiot e Upamecano sono in dubbio per la semifinale

A causa di un raffreddamento dovuto all'aria condizionata, i giocatori francesi Adrien Rabiot e Dayot Upamecano sono in dubbio per la semifinale contro il Marocco dei Mondiali di calcio. La decisione definitiva sarà presa poche ore prima del match, in programma stasera alle 20.