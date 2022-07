Nagelsmann: “Barça unico club che non ha soldi, ma compra chi vuole. È un po’…”

Robert Lewandowski ha raggiunto il suo obiettivo: lasciare il Bayern per vestire la maglia del Barcellona. Il club blaugrana pagherà 45 milioni di euro di parte fissa più 5 di bonus ai bavaresi. Cifre alte per un club che ultimamente ha manifestato non poche difficoltà a livello economico. "L'unico club che non ha soldi ma compra tutti i giocatori che vuole. Non so come facciano. È un po' strano, un po' folle", sono state la parole di Julian Nagelsmann riportate dal giornalista della Bild Tobi Altschäffl.