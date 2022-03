Napoli, Politano: “Parecchi punti persi in casa, oggi non possiamo sbagliare”

Le parole dell'ex attaccante dell'Inter ora in azzurro a contendere lo scudetto alla squadra di Simone Inzaghi

Nel pre-partita di Napoli-Udinese, l'attaccante degli azzurri Matteo Politano è intervenuto ai microfoni di Dazn. Queste le sue considerazioni: “Partita da non sbagliare? In Settimana abbiamo lavorato tanto, perché ci è capitato di lasciare parecchi punti soprattutto in casa. Quindi oggi dovremo approcciare la partita in modo diverso e cercala di farla nostra a tutti i costi”.