Mazzarri torna a giocare a Napoli, se la vedrà con l'Inter di Inzaghi che vuole vincere per tornare prima in classifica. Dopo il turnover di Champions, il tecnico dei nerazzurri schiera i titolari.

"La posta in palio è fondamentale per entrambe le squadre. Il Napoli ha infatti l’ultima chance per rientrare nella lotta al vertice, l’Inter vuole invece riprendersi il primato in classifica dopo il sorpasso nell’anticipo subito dalla Juventus. Ma dal punto di vista emozionale è una notte con tinte più forti per i campioni d’Italia in carica, con il ritorno sulla panchina azzurra di Fuorigrotta dopo oltre dieci anni di Walter Mazzarri", scrive Repubblica.