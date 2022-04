Padovan: “Se l’Inter vince stasera, lo scudetto è assegnato. Io metterei Correa”

Intervenuto negli studi di Sky Sport 24, Giancarlo Padovan, giornalista, ha parlato così in vista di Bologna-Inter di questa sera

Marco Astori

Intervenuto negli studi di Sky Sport 24, Giancarlo Padovan, giornalista, ha parlato così in vista di Bologna-Inter di questa sera: "I numeri e la classifica dicono che Inter e Milan sono le due squadre che si contenderanno lo scudetto con una prevalenza per i nerazzurri perché ha un organico e uno stato di forma tale per cui si fa preferire. E' una lotta all'ultima energia: dopo Bologna-Inter ce ne sono altre e l'Inter deve vincere a tutti i costi se vuole lo scudetto.

Il Milan conterà anche su questo tipo di pressione che calerà sulle spalle dell'Inter. Lautaro deve giocare, io metterei con lui Correa che è in forma. L'Inter ha bisogno di gol e lui vede la porta molto bene. Se stasera vince, lo scudetto è assegnato: se non lo fa, non sono convinto che il Milan le vinca tutte, ma sarebbe un testa a testa e un'occasione sprecata per l'Inter. Se l'Inter è lì ha molti meriti, ma ha usufruito delle colpe di Milan e Napoli.

La squadra nerazzurra sta meglio del Milan, corre di più, è più brillante e convinta: l'entusiasmo le sta generando creatività, il gioco di Inzaghi è cambiato. Ora sposa una fase di attesa e poi verticalizza in modo radicale come con la Roma: è una squadra che è al suo top secondo me. E se è al top è molto probabile che le partite le vinca giocando anche con consapevolezza. L'Inter non ha paura di questa partita, vuole sbranare il pallone e vincere".