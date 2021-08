Paganin: “Tutti i nostri acquisti mirati. Correa? Caratteristiche diverse da tutti”

Le parole dell'opinionista nerazzurro a proposito della sfida tra Verona e Inter...

Max Paganin ha analizzato Verona-Inter nello studio di Inter TV: "Una partita difficile, campo complicato ma l'autostima e la consapevolezza sono tutte dalla parte della squadra di Inzaghi, che ha dato una prova di forza nella prima di campionato. CR7 via dalla Juve? Hai tolto un valore importante dal nostro campionato, non solo per i gol. Vedremo, hanno perso un giocatore importante e un punto di riferimento. Vedremo se riusciranno a sostituirlo. Negli ultimi giorni di campionato potrebbe essere complicato. Stiamo aspettando Dumfries, non ha ancora avuto modo di giocare. Ma tutti i nostri acquisti sono stati mirati e hanno fatto bene. Correa? Campione d'America con l'Argentina, è una consapevolezza in più. Ha caratteristiche diverse da tutti gli altri giocatori. Lui sa cosa vuole da lui Simone Inzaghi. E poi ci sono Lautaro Martinez e Zanetti in suo supporto. Correa si muoverà da seconda punta. Ha giocato anche da esterno. Qui può fare la seconda punta, legare il gioco tra centrocampo e attacco, abbassarsi e fare la mezz'ala di raccordo. Si sa muovere su tutto il fronte d'attacco oppure andando ad attaccare la profondità. Molto bravo nell'uno contro uno. Seconda punta con caratteristiche da trequartista, in grado di svariare. Sanchez ha quel tipo di caratteristiche, ma lui è più un esterno".