Pagliuca: “Handanovic? Calato rispetto a due anni fa, ma è ancora molto forte”

Intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati, Gianluca Pagliuca, ex portiere dell'Inter, ha parlato di Samir Handanovic

"Mi sorprende che Donnarumma sia in panchina al PSG, è migliore di Navas. Maignan mi ha sorpreso in positivo. Handanovic è un po' calato ma è ancora molto forte, non fortissimo come due anni fa".