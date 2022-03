Pavarese: “Scudetto? Inter di nuovo convinta. Napoli ancora in corsa”

Le parole dell'ex direttore sportivo degli azzurri a proposito delle ambizioni della squadra di Luciano Spalletti

A "1 Football Club", programma in onda su 1 Station Radio, è intervenuto l'ex direttore sportivo del Napoli Luigi Pavarese: "Siamo la miglior difesa del campionato e, si sa, al 99% i campionati li vince chi ha la miglior difesa. Addio al sogno scudetto? Assolutamente no. Innanzitutto, noi tutti, dobbiamo ricordarci che il Napoli continua ad essere in corsa per la vittoria. Non ha perso lo scudetto e, la sconfitta di domenica, non ha intaccato le ambizioni. Ora dobbiamo resettare tutto, ritrovare coraggio, determinazione e quella fame calcistica di inizio campionato. Giochiamo il calcio migliore in Italia. Come non erano fuggite Inter e Napoli, non è fuggito ora il Milan. Quest’anno se lo giocano in tre e, onestamente, ho la sensazione che ci sia un po’ di ‘mal d’aria’ per chi va in vetta. La Juventus si è rifatta sotto ma non è quella degli anni scorsi. Il turno di Champions, e l’ultimo di campionato, ci hanno ridato un’Inter convinta e di grande qualità”.