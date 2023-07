A proposito di altri nomi accostati all'Inter c'è quello di Pereyra. Il giocatore sarebbe stato proposto nuovamente al club di Zhang non particolarmente interessato al calciatore: pista fredda.

Infine sul mercato in uscita è stato riferito sul canale del digitale che sono sempre le due piste possibili per Gosens: Wolfsburg e Union Berlino. Lui vuole tornate in Bundes. I nerazzurri chiedono 15 mln.