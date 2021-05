Pedullà: “Inter, ecco come aprire un ciclo: blinda Lukaku e prendi un portiere”

L'esperto di mercato ha parlato delle mosse che dovrebbe fare l'Inter per cercare di aprire un ciclo dopo la vittoria dello scudetto

"Non ci sorprendiamo che qualcuno abbia già bussato per il cartellino offrendo in tripla cifra, soldi importantissimi in un periodo di carestia come questo. Ma sono tentativi fittizi, che appartengono a chi ci prova sapendo di essere sistematicamente respinto al mittente. Lo blindiamo. Ripetiamo: il miglior modo di fare mercato, da Campione d’Italia, è conservare tutta la gioielleria. E ci piace inserire in questa galleria di posate d’argento anche il signor Christian Eriksen: benedetta l’assenza di offerte convincenti lo scorso gennaio, quando il danese aveva deciso di cambiare aria per non riscaldare soltanto una panchina. L’Inter non avrebbe mai fatto minusvalenza, dallo scorso primo febbraio Eriksen è diventato un “nuovo acquisto”.