Peseiro: “Mourinho? All’Inter il più grande capolavoro della storia recente”

José Peseiro, commissario tecnico della Nigeria, ha lavorato in passato con il suo connazionale José Mourinho. Anche del tecnico della Roma parla nell'intervista esclusiva rilasciata a Tuttomercatoweb.com . "Sono stato con Mourinho e ho studiato lui... O ha studiato me! Siamo amici, ottimi amici. E ha dimostrato di mettere in campo grandi performances. In questi anni ha mostrato di avere entusiasmo, motivazioni. Ha aperto, per noi tecnici portoghesi, tante porte ovunque. Ha dimostrato a tutti che in Portogallo ci sono grandi tecnici e tutti dobbiamo ringraziare Mourinho. Prima ha vinto senza soldi, al Porto, poi è diventato un combattente. In Inghilterra è riuscito a far fare un passo avanti alla Premier League, ha creato sempre qualcosa, entusiasmo, attenzione, risultati, vittorie".

"E' stato a lungo la star della comunicazione nel calcio. Quel che diceva Mourinho nelle interviste o in conferenza... Tutti lo sapevano. E' questa personalità. Vince, perde, ma non ha perso questa energia. Ed è stato importante per noi portoghesi, in Inghilterra, ovunque. Poi al Real Madrid e abbiamo sconfitto il grande Barcellona di Pep Guardiola e non era facile. E' stato lui a batterlo, a sconfiggerlo. E poi all'Inter è stato meraviglioso: ha fatto il più grande lavoro della storia recente del club. E' andato via al Manchester United e ha vinto un trofeo, l'Europa League, in un club che non stava vincendo da tempo. Ha fatto bene ma in molti non lo hanno capito. E ora a Roma credo che senta tutto l'entusiasmo della città. Ci parlo ogni tanto, è felice, vuole migliorare la squadra e vincere ma è molto contento".