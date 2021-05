Piccinini: “Non ho visto nulla nella Juve, crollo mentale. Sicuro ci saranno movimenti”

Il giornalista, ospite di Sky Calcio Club, ha detto la sua sul crollo della Juve e sulla stagione negativa dei bianconeri

"A Udine c'è stato il risultato, ma il primo tempo forse peggio di stasera. C'è un crollo mentale, hai staccato la spina perché non potevi più raggiungere l'Inter. Anche stasera non abbiamo visto un'idea di inserimento, di passaggio verticale, di costruzione, di qualità. Non ho visto niente, non so chi allenerà la Juve, improbabile Pirlo. Sono sicuro che ci saranno tanti movimenti. C'è stata confusione nel progetto tattico. La scelta Sarri è stata fatta senza troppa convinzione, nel corso dell'anno Sarri non era in piena sintonia con la squadra".